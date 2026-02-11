Il ritorno delle spille vintage | Chiara Ferrigni a Dubai indossa il gioiello sulla giacca

Chiara Ferragni ha scelto di indossare una spille vintage durante una sua visita a Dubai. La influencer ha rispolverato un gioiello delle vecchie generazioni, portandolo di nuovo sotto i riflettori. La moda retrò si conferma ancora una volta un trend, e Ferragni lo ha dimostrato con stile e semplicità.

Conservate ancora le spille vintage delle vostre nonne? Fareste bene a rispolverarle e a indossarle, come fatto di recente da Chiara Ferragni.

