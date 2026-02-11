il rifugio sassello riapre dopo il restauro

Il rifugio Sassello riapre dopo i lavori di restauro e torna a disposizione degli escursionisti. Da sabato, chi ama camminare in montagna può tornare a usare questa struttura nel comune di San Godenzo, in Toscana, vicino al confine con la Romagna. La baita si trova sull’Alpe di San Benedetto, nel cuore di un bosco. Ora è pronta a ricevere nuovamente chi vuole passare una giornata tra natura e tranquillità.

Da sabato gli escursionisti amanti della montagna avranno a disposizione il rifugio o bivacco Sassello, una struttura turistica nel comune toscano di San Godenzo, ma ai confini del crinale romagnolo nel complesso forestale dell’ Alpe di San Benedetto. Il bivacco Sassello è raggiungibile attraverso una strada forestale, che parte dal passo dei Tre Faggi, lungo la provinciale 3 del Rabbi ad una decina di chilometri da Premilcuore. Dopo una lunga ristrutturazione, il bivacco sarà riaperto e disponibile per l’uso da parte di escursionisti a partire da sabato, mentre l’inaugurazione ufficiale avverrà in data successiva in periodo primaverileestivo (seguiranno informazioni sul sito web dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo sei anni di chiusura, il Bivacco del Sassello riapre i battenti.

