Il re della lingerie glamour il sultano l’ex detective Svelati i 6 nomi oscurati dai file Epstein

Washington, 11 febbraio 2026 – Il Dipartimento della Giustizia americana ha finalmente reso pubblici i nomi oscurati nei file relativi a Jeffrey Epstein. Tra i sei nomi svelati c’è anche quello del boss di Victoria’s Secret. La rivelazione arriva dopo anni di silenzio e di sospetti, e ora la vicenda riprende a far parlare di sé, con molte domande ancora senza risposta.

Washington, 11 febbraio 2026 – C'è anche il nome del patron di Victoria's Secret tra i sei oscurati dal Dipartimento della Giustizia americana nei file del pedofilo americano Jeffrey Epstein e rivelati ieri dal democratico statunitense Rho Khanna. La denuncia sugli omissis era arrivata dallo stesso Khanna ma anche dal deputato repubblicano Thomas Massie, che sono riusciti a visionare i documenti originali. "Se in due ore abbiamo trovato sei uomini immaginate quanti uomini stanno coprendo in quei tre milioni di fascicoli", ha dichiarato Khanna durante il suo discorso in Aula. Per i due congressman non c'era giustificazione legale per tenere nascoste queste identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il re della lingerie glamour, il sultano, l'ex detective. Svelati i 6 nomi oscurati dai file Epstein Approfondimenti su Epstein Jeffrey Il caso Epstein e le ombre. "Oscurati sei nomi nei file. C'è un ministro straniero" Roma, 11 febbraio 2026 – Sei nomi di uomini potenzialmente coinvolti in affari poco chiari sono spariti dai file su Epstein senza che nessuno spieghi il motivo. Caso Epstein, nei file nomi delle vittime, conti bancari e foto di nudo con volti non oscurati Le indagini sul Caso Epstein portano alla luce dettagli sconvolgenti.

