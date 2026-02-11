Il racconto del terrore a Crans-Montana Eleonora Palmieri schiacciata dalla folla | In 30 secondi sbalzata da una marea umana terrorizzata poi il fumo nero

Una serata che sembrava normale si è trasformata in un incubo a Crans-Montana. Eleonora Palmieri racconta di essere stata travolta in pochi secondi da una folla in fuga, spinta e schiacciata tra persone terrorizzate. Ricorda di aver visto il fumo nero salire nell’aria, mentre cercava di salvarsi. La scena si è svolta in una manciata di minuti, lasciando dietro di sé una scia di paura e confusione. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia scatenato il pan

Rimini, 11 febbraio 2026 – "Quella sera il Constellation era stracolmo di giovani". È iniziata da qui, dall'inizio di una nottata di tragedia, la testimonianza di Eleonora Palmieri ascoltata dagli agenti dello Sco di Roma (Servizio centrale operativo). Una testimonianza in cui Eleonora ha ripercorso i propri passi ricordando "di essere entrata prima in veranda e quindi nella parte sopra del locale vero e proprio a Crans Montana" ha spiegato la 29enne cattolichina agli agenti, così come riferito attraverso il proprio avvocato Piero Venturi, unitamente all'avvocato Maria Decono.

