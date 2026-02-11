Il primo manuale sulle salse piccanti è made in Celleno l' autrice Giuliana Polo | Nato dal dolore per la morte di mio marito
Giuliana Polo ha scritto il primo manuale italiano sulle salse piccanti, nato dal dolore per la perdita del marito. Il libro raccoglie 105 ricette, tutte create con passione e anni di sperimentazione. Insieme, coltiva più di cento varietà di peperoncino, trasformando la sua esperienza in un’opera dedicata agli amanti del piccante.
Per gli amanti del piccante e delle varietà di peperoncino un volume che raccoglie 105 ricette, frutto di anni di sperimentazione domestica, di passione per la cucina e di un lavoro paziente di coltivazione di oltre cento varietà. È il lavoro di un'autrice della Tuscia, Giuliana Polo, che è nata.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
