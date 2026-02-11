Il primo manuale sulle salse piccanti è made in Celleno l' autrice Giuliana Polo | Nato dal dolore per la morte di mio marito

Giuliana Polo ha scritto il primo manuale italiano sulle salse piccanti, nato dal dolore per la perdita del marito. Il libro raccoglie 105 ricette, tutte create con passione e anni di sperimentazione. Insieme, coltiva più di cento varietà di peperoncino, trasformando la sua esperienza in un’opera dedicata agli amanti del piccante.

Per gli amanti del piccante e delle varietà di peperoncino un volume che raccoglie 105 ricette, frutto di anni di sperimentazione domestica, di passione per la cucina e di un lavoro paziente di coltivazione di oltre cento varietà. È il lavoro di un'autrice della Tuscia, Giuliana Polo, che è nata.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Celleno Peperoncino

Giuliana Cresta è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di capo squadra dei vigili del fuoco.

Martina Miliddi si apre e parla del dolore per la morte del papà, un dolore che non le dà pace.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Celleno Peperoncino

Argomenti discussi: Linea guida sull’arresto cardiaco, un traguardo di coesione multidisciplinare e rigore scientifico; Guerriglia onirica; Da Celleno al primo libro sulle salse piccanti: la storia di Giuliana Polo; Concorso Presidenza del Consiglio Specialisti 2026 da 32 posti: come studiare.

Dal cuore della Tuscia al culto del peperoncino: Giuliana Polo firma il primo libro sulle salse piccantiÈ nata e vive a Celleno, nel cuore della Tuscia, Giuliana Polo, l'autrice de La dispensa di Giugiù, le salse piccanti, il primo libro interamente dedicato alle salse e alle creme piccanti, da poco p ... newtuscia.it

Grazie alla professoressa Giuliana Pirone, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Marco Polo, per l’accoglienza, la disponibilità e l’attenzione che rendono questi incontri momenti speciali di crescita e condivisione per tutta la comunità scolastica - facebook.com facebook