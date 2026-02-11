Il ’Premio Sara Magrini’ ai progetti di tre scuole superiori
Oggi il Museo di storia naturale ha premiato tre scuole superiori in occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. La cerimonia ha riconosciuto i progetti scolastici che più si sono impegnati a coinvolgere studenti e studentesse nelle materie Stem.
Oggi il Museo di storia naturale ospita l’iniziativa dedicata alla ’ Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ’, con la consegna del premio ’Sara Magrini’, riconoscimento nazionale rivolto a progetti scolastici capaci di avvicinare studenti e soprattutto studentesse alle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L’iniziativa è promossa dall’Associazione per la didattica e per l’ambiente, dall’associazione L’Altra Città e dalla rete Ribes – Rete italiana banche del germoplasma, con il coinvolgimento del mondo della scuola e della ricerca. "La giornata – spiega il direttore del Museo, Andrea Sforzi – nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul persistente divario di genere che caratterizza l’accesso femminile ai percorsi scientifici e tecnico-scientifici, un tema centrale a livello internazionale e nazionale". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Sara Magrini
Premio Sara Magrini: al Museo si celebra la Giornata internazionale delle donne nella scienzaAl Museo di storia naturale di Grosseto si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ... grossetonotizie.com
Ragazze, scienza e futuro: al Museo della Maremma il Premio Sara MagriniMercoledì 11 febbraio il Museo di storia naturale della Maremma diventa luogo di incontro tra scuola, ricerca e impegno civile, ospitando l’iniziativa dedicata alla Giornata Internazionale delle donne ... corrieredimaremma.it
