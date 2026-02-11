Il piacere del vino? È tutto nel cervello

Il piacere del vino non è solo questione di gusto, ma ha radici profonde nel cervello. Una nuova ricerca dimostra che la sensazione di piacere che proviamo quando beviamo un bicchiere dipende da come il nostro cervello interpreta e reagisce alle sostanze presenti nel vino. Questo spiega perché lo stesso vino può piacere di più o di meno a seconda delle emozioni e delle esperienze di ognuno. Ora si sa che il piacere del vino coinvolge anche processi neurologici, oltre alle papille gustative.

Pubblicato per la prima volta in lingua inglese nel 2017 e disponibile oggi in edizione italiana per Carocci, "Neuroenologia. Il cervello e il piacere del vino" è il volume con cui Gordon M. Shepherd, neuroscienziato di Yale, ha aperto un nuovo campo di studio applicato alla degustazione: la neuroenologia. Il presupposto da cui parte Shepherd è semplice quanto destabilizzante: il gusto del vino non si troverebbe nel calice ma nel cervello di chi lo assaggia. Un'affermazione che attraversa tutto il libro, in edizione italiana a cura di L. Sironi e Vittorio A. Sironi, e che sposta radicalmente il punto di vista, chiamando in causa non solo l'enologo o il degustatore, ma il bevitore in quanto tale.

