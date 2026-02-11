Il Pala De Andrè ospita la fiera dei balneari | 24 bagnini e camping ricevono il premio Mosaico in tour

Questa mattina il Pala De Andrè si è riempito di bagnini e operatori del settore balneare. Alla fiera dedicata all’industria del turismo e dell’ospitalità, sono stati premiati 24 professionisti con il riconoscimento “Mosaico in tour”. La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di chi si prepara alla stagione estiva.

In occasione della fiera balneare e Ho.Re.Ca., tradizionale appuntamento d'inizio stagione turistica che si terrà giovedì 18 e venerdì 19 febbraio (dalle 9.00 alle 17) negli spazi del Pala de André di Ravenna, si svolgerà anche la premiazione degli stabilimenti balneari e dei camping che hanno.

