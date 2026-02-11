Il 10 febbraio è passato senza grandi novità. Per molti italiani, resta una giornata da ricordare, ma per alcuni gruppi di sinistra e antifascisti da tastiera, è diventata solo un’altra occasione per giustificare il negazionismo. Questi gruppi approfittano del giorno per attaccare il ricordo delle vittime con toni che sfiorano il revisionismo, usando spesso la bandiera rossa come simbolo di una lotta che ormai si confonde con la negazione della storia. La giornata si trasforma così in un momento di polemiche che dividono ancora di

Roma, 11 feb – È trascorso un altro 10 febbraio. Un altro “Giorno del Ricordo” da dimenticare. Un altro 10 febbraio che per certa sinistra radicale e per il variopinto mondo dell’antifascismo da tastiera è diventato l’ennesima occasione per esercitare l’unico sport in cui eccellono: la ginnastica mentale del giustificazionismo. Mentre l’Italia intera onora i martiri delle foibe e l’esodo di trecentocinquantamila istriani, fiumani e dalmati, assistiamo a uno spettacolo degradante che oscilla tra il silenzio complice e la provocazione pura. Il moralismo della doppia morale. Il caso del sindaco di Genova Salis a Genova è l’emblema di questa deriva. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il negazionismo con la bandiera rossa: se il Ricordo diventa una punizione meritata

Maria Elisabetta Casellati ricorda le vittime delle Foibe nel giorno dedicato al Ricordo.

