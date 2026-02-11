Il Milan tiene d’occhio Potulski, difensore del Mainz, anche se il mercato è chiuso da settimane. La sua crescita sta attirando l’attenzione dei rossoneri, sempre pronti a valutare nuove opportunità durante il campionato. Nei prossimi giorni potrebbe esserci qualche mossa in vista.

Il calciomercato è ormai chiuso da più di una settimana, ma durante il campionato non bisogna mai smettere di osservare possibili nuovi innesti. Il Milan ha archiviato la sessione invernale con l’ amaro in bocca: ci si aspettava un difensore per la prima squadra che non è mai arrivato. Intanto, però, la lista dei candidati continua ad allungarsi. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Kacper Potulski del Mainz. Chi è Kacper Potulski: il classe 2007 che ha attirato il Milan. Difensore centrale mancino di piede destro, ama salire fino a metà campo come evidenziato dalla heatmap di Sofascore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan monitora Potulski: la scalata del difensore del Mainz non passa inosservata

Approfondimenti su Milan Potulski

Il calcio italiano si prepara a inserirsi nella corsa per Potulski, il talento del Mainz che sta attirando l’attenzione di Inter, Milan e Como.

Il Milan tiene sotto controllo le condizioni di Matteo Gabbia, recentemente infortunatosi al ginocchio sinistro.

Ultime notizie su Milan Potulski

