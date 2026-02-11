Gli atleti italiani continuano a portare medaglie a casa a Milano Cortina 2026. Ogni giorno si aggiorna il medagliere, con Sofia Goggia che aggiunge altri successi e Francesca Lollobrigida che si fa notare anche come mamma. La competizione resta intensa, e i tifosi italiani sperano in altre soddisfazioni nelle prossime gare.

Slittino doppio maschile, oro Rieder-Kainzwaldner Sulla nuova pista Eugenio Monti Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder hanno ottenuto il gradino più alto del podio pochi minuti dopo le colleghe del doppio femminile. Slittino doppio femminile, oro Voetter-Oberhofer -Kainzwaldner Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto il titolo olimpico nel doppio femminile dominando entrambe le manche. Doppio misto, bronzo curling Dopo l'oro di Pechino arriva il bronzo a Milano Cortina 2026 per Amos Mosaner e Stefania Constantini. 5 a 3 il finale per gli Azzurri contro la coppia britannica davanti alla principessa Anna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il medagliere dell'Italia a Milano Cortina 2026

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica | Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record. La situazione; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Le medaglie vinte dall’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026: il medagliere olimpico aggiornato, ecco la posizione dell'ItaliaIn che posizione è l'Italia nel medagliere olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026 attualmente in corso? Giunti al terzo giorno di gare, il nostro Paese si trova in una posizione che gli fa davvero ... cosmopolitan.com

Italia da sogno a Milano-Cortina 2026: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi e tutti i protagonisti delle vittorieTutti i nomi e i momenti chiave delle medaglie azzurre ai Giochi Olimpici Invernali: dallo storico oro di Lollobrigida alle conquiste di Franzoni, Goggia, Lorello e altri atleti. elle.com

Andrea Voetter e Marion Oberhofer ci regalano il terzo Oro a Milano-Cortina! Conquistano la gara di slittino doppio, disciplina che richiede enorme tecnica e coraggio. - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il medagliere alle ore 19 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com