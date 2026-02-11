Il Massacro del Circeo | stasera in TV il film che analizza un’Italia di inquietudini e violenza nascosta

Questa sera, alle 23:00 su Rete 4, va in onda il film “La Scuola Cattolica” che ricostruisce il Massacro del Circeo. La pellicola porta gli spettatori in un’Italia nascosta, fatta di violenza e inquietudini. Un modo per riflettere su una pagina oscura della nostra storia recente, spesso ignorata o dimenticata.

L’Ombra del Circeo: Stasera in TV il Dramma che Svela un’Italia Nascosta. Stasera, alle 23:00 circa su Rete 4, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con una pagina oscura della storia italiana attraverso il film “La Scuola Cattolica”. L’opera, diretta da Stefano Mordini, ripercorre le dinamiche che portarono al brutale Massacro del Circeo, avvenuto tra il 29 e il 30 settembre 1975. Un evento che scosse profondamente l’opinione pubblica e che continua a generare interrogativi sulla natura della violenza e sulle responsabilità individuali e sociali. Il film trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega nel 2016.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Massacro Del Circeo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Massacro Del Circeo

Argomenti discussi: Le vere cause della violenza giovanile (secondo Prof Maggi); Giovani violenti specchio della società, il prof del Collegio Andrea Maggi: 50 anni fa il monito di Pasolini; Stasera in tv il film con Valeria Golino e Benedetta Porcaroli: un dramma che lascia senza parole; Anna Valle: Sul web sono usciti falsi profili su di me. Ho denunciato alla Polizia Postale ma ci sono voluti anni.

1975: il massacro del CirceoIl 25 novembre viene celebrata la giornata contro la violenza sulle donne. Una ricorrenza che vuole ricordarci quanta strada ci sia ancora da compiere sul fronte della parità e del rispetto per ... unionesarda.it

Massacro del Circeo, morta la ColasantiROMA - Si è spenta in un ospedale romano Donatella Colasanti, la vittima sopravvissuta al massacro del Circeo. Il decesso, come conferma il padre, è avvenuto lo scorso 30 dicembre dopo una lunga ... corriere.it