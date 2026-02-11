Il maestro Camplone torna in tv con Sweet Home

Questa sera il maestro Camplone torna in televisione con uno show tutto dedicato alla cucina. L’appuntamento, intitolato

Un appuntamento speciale e goloso, che sa un po’ d’Abruzzo, andrà in onda su Food Network il prossimo 12 febbraio. Protagonista della puntata il maestro pasticciere Fabrizio Camplone, titolare della pasticceria Caprice Un appuntamento speciale e goloso, che sa un po’ d’Abruzzo, andrà in onda su Food Network il prossimo 12 febbraio. Protagonista della puntata il maestro pasticciere Fabrizio Camplone, titolare della pasticceria Caprice. Sweet Home è un format condotto da Irene Colombo e che, ogni puntata, ha per ospite un volto noto del mondo della cucina, in particolar modo della pasticceria. Appuntamento, dunque, al 12 febbraio alle ore 22 con Sweet Home e Fabrizio Camplone.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Camplone Tv

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

After marriage, he tortured his ex 99 times, she left, and he desperately searched for her.

Home sweet home - facebook.com facebook