Il maestro Camplone torna in tv con Sweet Home
Questa sera il maestro Camplone torna in televisione con uno show tutto dedicato alla cucina. L’appuntamento, intitolato
Un appuntamento speciale e goloso, che sa un po' d'Abruzzo, andrà in onda su Food Network il prossimo 12 febbraio. Protagonista della puntata il maestro pasticciere Fabrizio Camplone, titolare della pasticceria Caprice. Sweet Home è un format condotto da Irene Colombo e che, ogni puntata, ha per ospite un volto noto del mondo della cucina, in particolar modo della pasticceria. Appuntamento, dunque, al 12 febbraio alle ore 22 con Sweet Home e Fabrizio Camplone.
