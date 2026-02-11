Il lupo alle porte del paese | domenica incontro sul tema

Domenica si terrà un incontro sulla presenza del lupo nelle aree vicino ai centri abitati. La questione non riguarda più solo agricoltori e pastori delle zone appenniniche, che devono difendersi dagli attacchi al bestiame. Ora, anche i residenti di paesi e città di pianura, come Rimini e Ravenna, si trovano a dover fare i conti con avvistamenti sempre più frequenti di lupi lungo la Via Emilia e sulla riviera romagnola.

La convivenza del lupo con l’uomo non è più soltanto un problema di chi vive in Appennino, agricoltori e pastori, per gli assalti al bestiame, alle greggi e ai piccoli animali domestici e da cortile, ma anche di chi vive nei paesi e nelle città di pianura, come dimostrano i tanti avvistamenti in Romagna lungo le città della Via Emilia e sulla riviera romagnola da Rimini a Ravenna. A Rocca San Casciano, a Modigliana e nei paesi dell’entroterra romagnolo e forlivese sempre più spesso sono avvistati lupi, specialmente di notte, anche nei paesi. Il problema sta sollevando non solo curiosità e interesse, ma anche preoccupazione per la sicurezza delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina a Modigliana è scoppiata la paura.

Nelle vicinanze di Bologna, nel parco di Villa Ghigi, è stato avvistato un lupo, come confermato dalle segnalazioni ricevute dal Comune.

