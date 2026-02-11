Il kitsch è la lingua dominante dell’Italia del consenso permanente

Guia Soncini scrive che in Italia il kitsch è ormai l’unico modo di comunicare. Ricorda come ieri il Corriere abbia intervistato Ignazio La Russa su Andrea Pucci, e la frase del politico fa capire bene il suo punto di vista: «Parla come parla la gente a cena, di cose comuni, quelle che riguardano la vita di tutti noi». La scena di tutti i giorni diventa il linguaggio dominante, senza troppi fronzoli o pretese.

A proposito di «Cime Tempestose» (il film in uscita nelle sale, ma anche il libro uscito un paio di secoli fa), Guia Soncini scrive su Linkiesta che «il kitsch è ormai l’unico linguaggio esistente» e per corroborare la sua affermazione ricorda che ieri il Corriere della sera ha intervistato Ignazio La Russa su Andrea Pucci (il che mi pare già un punto a favore della sua teoria), intervista in cui La Russa pronuncia questa frase illuminante: «Fa morire dal ridere, parla come parla la gente a cena, di cose comuni, quelle che riguardano la vita di tutti noi». Di qui le seguenti, amare e sconfortate considerazioni di Soncini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

