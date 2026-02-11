Il guardaroba climatico e la fine delle stagioni | guida al lusso seasonless

In Italia, il cambio di stagione diventa sempre più sfumato. A febbraio, il clima permette di indossare capi leggeri, mentre a maggio piove e si torna a tirare fuori i maglioni. Le stagioni tradizionali non sono più così nette, e questo spinge molti a rivedere il modo di vestire, puntando su capi che durano tutto l’anno.

Life&People.it Il calendario segna febbraio, eppure l'aria vibra di un tepore che invita a lasciare nell'armadio i cappotti più strutturati; quando maggio arriva, porta con sé piogge torrenziali che costringono a rispolverare maglioni che si credevano archiviati. La bussola stagionale della moda, un tempo scandita con un rigore quasi militare tra PrimaveraEstate e AutunnoInverno, appare oggi disorientata di fronte a un meteo che smette di seguire le regole. La domanda che sorge spontanea ogni mattina davanti allo specchio non riguarda più soltanto l'estetica, il desiderio, quanto invece la sopravvivenza pratica a sbalzi termici repentini.

