Il gruppo Sim Tel diventa società per azioni Passaggio fondamentale per la nostra crescita

Il gruppo Sim Tel cambia forma e diventa una società per azioni. L’azienda di Campi Bisenzio ha deciso di trasformarsi da Srl a Spa per rafforzare la sua presenza nel settore tecnologico, sia in Italia che all’estero. “Un passo importante per la crescita”, affermano i vertici, che puntano a espandersi ulteriormente. Ora il gruppo punta a rafforzare la sua struttura e ad affrontare nuove sfide sul mercato.

Campi Bisenzio (Firenze), 11 febbraio 2026 – Da Srl a Spa, un passaggio che consolida il percorso di crescita nel panorama tecnologico nazionale e internazionale del gruppo Sim Tel. La sede in via Benini, questa trasformazione rappresenta l'evoluzione naturale di un progetto industriale che, negli anni, ha visto il gruppo affermarsi come player tecnologico integrato, capace di sviluppare e fornire soluzioni avanzate per settori ad alta complessità come telecomunicazioni, energia, trasporti, Smart City, sicurezza, ambiente ed edilizia tecnologica. Lo dimostrano i 140 dipendenti e un fatturato annuo di circa 20 milioni.

