I Carabinieri hanno scoperto un deposito nascosto nei container grazie a un GPS rimasto acceso su uno scooter rubato. La banda di ladri, che aveva sottratto il veicolo, non si è accorta che il segnale li avrebbe traditi. Così, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il nascondiglio a Monte Compatri, alle porte di Roma.

Una svista che è costata cara a una banda specializzata nei furti di moto. È stato il segnale di un gps rimasto attivo su uno scooter rubato a guidare i Carabinieri fino a un deposito clandestino a Monte Compatri, alle porte di Roma. All’interno dell’area, nascosti in alcuni container, sono stati trovati tredici motocicli sottratti nelle ultime settimane in diversi quartieri della Capitale. L’indagine è partita dalla denuncia del furto di uno Yamaha T-Max. Il mezzo era dotato di geolocalizzatore e il proprietario, accortosi della sottrazione, ha segnalato immediatamente alle forze dell’ordine la posizione indicata dal dispositivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il gps tradisce i ladri: scooter rubato porta i carabinieri al deposito nascosto nei container

Approfondimenti su Scooter Rubato

I ladri hanno lasciato il GPS acceso sullo scooter rubato, e così i carabinieri sono riusciti a trovarli.

Questa mattina, gli agenti hanno scoperto un deposito con decine di moto rubate tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scooter Rubato

Argomenti discussi: Il GPS tradisce il rifugio dei predoni di scooter; CONTIENE FOTO E VIDEO# MONTE COMPATRI - IL GPS TRADISCE IL RIFUGIO DEI PREDONI DI SCOOTER CARABINIERI SCOPRONO UNA CENTRALE DEL RECICLAGGIO. SEQUESTRATI 12 SCOOTER RUBATI.; MONTE COMPATRI – IL GPS TRADISCE IL RIFUGIO DEI PREDONI DI SCOOTER CARABINIERI SCOPRONO UNA CENTRALE DEL RECICLAGGIO. SEQUESTRATI 12 SCOOTER RUBATI.; Blitz antidroga dei Carabinieri: sequestrati 33gr di cocaina e 400 munizioni.

Block Box Antifurto. . L’elettronica ti tradisce, l’acciaio no. I ladri moderni hanno vita facile: entrano nei sistemi digitali del veicolo e clonano le chiavi in un attimo. BLOCK BOX nasce per alzare un muro dove oggi c’è un buco nero nella sicurezza della tua auto. - facebook.com facebook