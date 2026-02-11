Il governo vuole rilanciare il modello Albania | cosa c'è nel nuovo ddl immigrazione

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il governo ha presentato il nuovo disegno di legge sull’immigrazione, puntando a rilanciare il modello Albania. Dopo l’ok dell’Unione europea alle nuove norme sui Paesi sicuri, l’esecutivo si prepara a mettere in atto un blocco navale e stringere le regole per l’ingresso. L’attenzione ora si concentra sul Consiglio dei ministri, in programma nel pomeriggio, dove si discuterà nel dettaglio il testo.

Atteso oggi pomeriggio in Cdm il ddl immigrazione. Dopo il via libera dell'Ue alle nuove regole sui Paesi sicuri, il governo si prepara a rilanciare il modello Albania e a varare l'annunciato blocco navale. Linea dura anche su ricongiungimenti familiari, minori non accompagnati e espulsioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Albania immigrazione

Immigrazione, il governo prepara il nuovo ddl: verso norme sul Patto asilo e ipotesi blocco navale

Questa mattina il governo ha annunciato che presenterà un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

Immigrazione: il governo al lavoro su nuovo Ddl tra Patto Ue e misure più severe per i flussi.

Il governo italiano si prepara a presentare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Albania immigrazione

Argomenti discussi: Così il governo prova a rilanciare una politica per l‘auto; Automotive, il governo sblocca 1,6 miliardi per rilanciare la filiera; ZES Marche: incentivi, credito e governo del territorio per rilanciare il sistema produttivo regionale; Siria: il governo assume il controllo dei giacimenti del nord-est e tenta il rilancio del settore energetico.

il governo vuole rilanciareAeroporto di Salerno, il governo rilancia: «Più trasporti e meno tasse»Tavolo al Mit con Gesac, appello alla Regione Campania ... msn.com

Cos’è il bonus conversione GPL promesso dal governo e su quali auto si potrà usareIl governo ha deciso di rilanciare il Gpl con nuovi incentivi per la conversione delle auto a benzina, puntando su una soluzione alternativa all'elettrico ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.