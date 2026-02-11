Il governo vuole rilanciare il modello Albania | cosa c'è nel nuovo ddl immigrazione
Questa mattina il governo ha presentato il nuovo disegno di legge sull’immigrazione, puntando a rilanciare il modello Albania. Dopo l’ok dell’Unione europea alle nuove norme sui Paesi sicuri, l’esecutivo si prepara a mettere in atto un blocco navale e stringere le regole per l’ingresso. L’attenzione ora si concentra sul Consiglio dei ministri, in programma nel pomeriggio, dove si discuterà nel dettaglio il testo.
Atteso oggi pomeriggio in Cdm il ddl immigrazione. Dopo il via libera dell'Ue alle nuove regole sui Paesi sicuri, il governo si prepara a rilanciare il modello Albania e a varare l'annunciato blocco navale. Linea dura anche su ricongiungimenti familiari, minori non accompagnati e espulsioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
