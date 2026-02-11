Il Governo vara il Ddl Immigrazione

Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl Immigrazione. Il testo contiene le nuove norme per attuare il Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo firmato a maggio. Ora il provvedimento passa in Parlamento, mentre le forze politiche si preparano a discutere i dettagli.

20.08 Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si è appreso, ha aprovato il Ddl Immigrazione recante "Disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 e ulteriori disposizioni in materia di immigrazione". In particolare il disegno di legge prevede alcune novità che riguardano il blocco navale, le espulsioni ed alcune regole per i centri di permanenza. La cosiddetta norma 'salva Almasri' non compare invece nel Disegno di legge, sebbene fosse prevista in alcune bozze.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

