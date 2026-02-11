L’IC Settembrini di San Leucio del Sannio ha ricevuto una menzione speciale in occasione del Giorno del Ricordo. La scuola ha organizzato un evento che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie, portando alla luce storie e testimonianze legate a un passato difficile. La cerimonia si è svolta con emozione e partecipazione, rafforzando il legame tra la comunità e la memoria storica. La scuola si è distinta per l’impegno nel mantenere vivo il ricordo e trasmettere valori di rispetto e convivenza.

Tempo di lettura: 3 minuti Un risultato che riempie di emozione, orgoglio e gratitudine tutta la nostra comunità scolastica e cittadina: l’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di San Leucio del Sannio ha ottenuto una menzione speciale nazionale nell’ambito della XVI edizione del Concorso “Il Giorno del Ricordo”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025–2026. L’opera premiata, dal titolo “Là dove il mare ricorda”, è un intenso racconto visivo e poetico realizzato dagli alunni delle classi terze di San Leucio, Ceppaloni ed Apollosa, coinvolti nel percorso di approfondimento storico e civico che la Scuola sta portando avanti dall’inizio dell’anno scolastico, con l’obiettivo di educare gli studenti alla memoria consapevole, al rispetto, alla cittadinanza attiva e alla responsabilità civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Il Giorno del Ricordo’, menzione speciale per l’IC ‘Settembrini’ di San Leucio del Sannio

