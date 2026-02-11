‘Il Giorno del Ricordo’ menzione speciale per l’IC ‘Settembrini’ di San Leucio del Sannio

L’IC Settembrini di San Leucio del Sannio ha ricevuto una menzione speciale in occasione del Giorno del Ricordo. La scuola ha organizzato un evento che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie, portando alla luce storie e testimonianze legate a un passato difficile. La cerimonia si è svolta con emozione e partecipazione, rafforzando il legame tra la comunità e la memoria storica. La scuola si è distinta per l’impegno nel mantenere vivo il ricordo e trasmettere valori di rispetto e convivenza.

Tempo di lettura: 3 minuti Un risultato che  riempie di emozione, orgoglio e gratitudine tutta  la nostra comunità scolastica e cittadina: l’Istituto Comprensivo “L. Settembrini” di San Leucio del Sannio ha ottenuto una menzione speciale nazionale nell’ambito della XVI edizione del Concorso “Il Giorno del Ricordo”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025–2026. L’opera premiata, dal titolo “Là dove il mare ricorda”, è un intenso racconto visivo e poetico realizzato dagli alunni delle classi terze di San Leucio, Ceppaloni ed Apollosa, coinvolti nel percorso di approfondimento storico e civico che la Scuola sta portando avanti dall’inizio dell’anno scolastico, con l’obiettivo di educare gli studenti alla memoria consapevole, al rispetto, alla cittadinanza attiva e alla responsabilità civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

