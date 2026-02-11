Il Giappone abolisce il pareggio nelle partite di calcio | ma chi perderà comunque non farà zero punti

Il Giappone ha deciso di cambiare le regole del calcio. Da quest’anno, nelle partite della J League, non ci saranno più pareggi. Se una squadra non vince, comunque riceverà un punto. La scelta arriva in occasione del centenario del primo campionato di calcio nel paese. La rivoluzione mira a rendere più emozionante il campionato e a evitare che molte partite finiscano senza un vincitore. Le squadre dovranno ora puntare tutto per ottenere la vittoria, anche in caso di pareggio.

Per celebrare i 100 anni dal primo campionato di calcio, la J League ha deciso di rivoluzionare il campionato abolendo il pareggio. In caso di parità al 90' si andrà subito ai rigori, chi vincerà otterrà due punti, chi perderà solo uno.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Giappone Calcio La J-League abolisce il pareggio: in Giappone si va ai rigori e chi vince prende 2 punti (So Foot) Da questa stagione, in Giappone il pareggio non si vede più. Trump a Fox News: “L’Ucraina sta perdendo territori. Il Donbass? Lo perderà comunque in breve tempo” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il Giappone batte il Brasile per la prima volta Blue Lock diventa realtà! Ultime notizie su Giappone Calcio Argomenti discussi: Sorpresa Giappone: la J-League abolisce il pareggio. Che succede in caso di parità; Il Giappone annulla il festival della fioritura dei ciliegi a Fujiyoshida; Il Giappone nasconde la fioritura dei ciliegi: Troppi turisti molesti; Giappone ancora vittima dell'overtourism: la città di Fujiyoshida annulla il festival dei fiori di ciliegio. La J-League abolisce il pareggio: in Giappone si va ai rigori e chi vince prende 2 punti (So Foot)La J-League rivoluziona il proprio calendario per allinearsi ai campionati europei: nasce una Lega centenaria temporanea con due conference. ilnapolista.it La J-League abolisce il pareggio: in #Giappone si va ai rigori e chi vince prende 2 punti. Il calendario si è adeguato a quello europeo e nel periodo di transizione si sono inventati un mini-campionato con regole nuove e senza retrocessioni. ilnapolista.it/2026/ x.com Esattamente 26 anni fa in Giappone esce Vagrant Story Ivalice rimarrà sempre il mio mondo preferito tra Vagrant Story e Final Fantasy Tactics che sono tra i miei giochi preferiti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.