Il forlivese Ettore Sansavini accoglie Mattarella a Cortina

Il presidente Mattarella è arrivato questa mattina a Cortina per incontrare Ettore Sansavini, il forlivese che ha aperto le porte a Palazzo delle Poste. L’obiettivo è mostrare come la sanità romagnola si stia preparando per le Olimpiadi e come il territorio possa diventare un esempio di rilancio. La visita si è svolta senza grandi clamori, ma con una forte attenzione ai dettagli e alle iniziative locali.

Sanità Romagnola al Cuore delle Olimpiadi: Mattarella a Cortina, un Modello di Rilancio Territoriale. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha visitato oggi, 11 febbraio 2026, Cortina d'Ampezzo nel pieno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Ad accoglierlo, tra gli altri, Ettore Sansavini, presidente di Gvm Care & Research, il gruppo ospedaliero che ha guidato il rilancio dell'ospedale di Cortina e dello storico Istituto Codivilla, sottolineando il ruolo strategico della sanità romagnola nel supportare l'evento e nel garantire un'eredità duratura per il territorio. Un Segnale Istituzionale per la Sanità Italiana.

