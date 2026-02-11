Il doppio slittino regala il quarto oro L' impresa di Rieder e Kainzwaldner

Questa mattina, Rieder e Kainzwaldner hanno conquistato il quarto oro per l’Italia nel doppio slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026. I due atleti hanno dato il massimo sulla pista, riuscendo a battere la concorrenza e a portare a casa il titolo olimpico con grande determinazione. È stata una vittoria storica, che conferma il talento e la tenacia degli azzurri in questa disciplina.

AGI - Storica impresa nel doppio slittino degli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, campioni olimpici ai Giochi di Milano Cortina 2026. L'impresa sulla pista 'Eugenio Monti' di Cortina d'Ampezzo. Gli slittinisti azzurri, mai sul gradino più alto in Coppa del mondo (un secondo posto in una gara di doppio sprint ), hanno trionfato al termine di due manche perfette. Simon ed Emanuel hanno fermato i crono su 1'45"086 lasciandosi alle spalle di 68 millesimi gli austriaci Thomas Steu-Wolfgang Kindl e soprattutto i campioni tedeschi, soprannominati 'i due Tobias', Wendl-Arlt rimasti a 90 millesimi.

