Il dialetto è dinamico e social

Da ilrestodelcarlino.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola di Mascarino, nel comune di Castello d’Argile, ha riaperto il corso di dialetto bolognese per gli alunni di quarta e quinta elementare. I bambini tornano a imparare la lingua locale, tra giochi e conversazioni, per mantenere vivo il dialetto tra le nuove generazioni. Il corso riparte con entusiasmo, puntando a trasmettere alle giovani generazioni un pezzo importante della cultura locale.

Nella scuola di Mascarino comune di Castello d’Argile, Poggetto e Maccaretolo comune di San Pietro in Casale torna il corso di dialetto bolognese per gli alunni di IV e V elementare. Tutto nasce da un progetto di Sergio Turrini e realizzato da Domenico Chiarini, Ernani Maccagnani, Fortunato Pancaldi e Sergio Salsini. La cultura dialettale è importante per i ragazzi che si cimentano nella parlata del passato. Domenico Chiarini Risponde Beppe Boni Sono sempre di più i ragazzi che conoscono il dialetto bolognese (ed emiliano romagnolo declinato nelle varie aree della regione). Il dialetto non è solo uno slang parlato nelle varie città ma contiene storia e cultura dei nostri padri e dei nostri nonni, crea complicità e vicinanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

Approfondimenti su Castello d Argile

Ceccano, successo per “Voci dal dialetto ceccanese” nella Giornata del Dialetto

A Ceccano si è svolta la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, con l’evento “Voci dal dialetto ceccanese” presso il Centro Anziani.

Il dinamico duo che spaccia nel parco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

What Is Dialect Leveling In Urban Areas - SlangXplained

Video What Is Dialect Leveling In Urban Areas? - SlangXplained

Ultime notizie su Castello d Argile

Argomenti discussi: A Tramontone conclusi i festeggiamenti in onore di sant’Egidio; La Dante Alighieri Catanzaro presenta Lett(era)ture Eretiche. Rassegna culturale al via con il primo appuntamento domenica 15 febbraio.

Il dialetto è dinamico e socialNella scuola di Mascarino comune di Castello d’Argile, Poggetto e Maccaretolo comune di San Pietro in Casale torna il corso di dia ... ilrestodelcarlino.it

il dialetto è dinamicoA vucca è ’na ricchizza: al Comunale di Catanzaro il dialetto come atto d’amore e di verità‘A vucca è ’na ricchizza non è solo teatro. È un atto d’amore verso una lingua, una città, una comunità. È la dimostrazione che il dialetto, quando è vero, non appartiene al passato, ma sa parlare con ... catanzaroinforma.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.