Il dialetto è dinamico e social

La scuola di Mascarino, nel comune di Castello d’Argile, ha riaperto il corso di dialetto bolognese per gli alunni di quarta e quinta elementare. I bambini tornano a imparare la lingua locale, tra giochi e conversazioni, per mantenere vivo il dialetto tra le nuove generazioni. Il corso riparte con entusiasmo, puntando a trasmettere alle giovani generazioni un pezzo importante della cultura locale.

Nella scuola di Mascarino comune di Castello d’Argile, Poggetto e Maccaretolo comune di San Pietro in Casale torna il corso di dialetto bolognese per gli alunni di IV e V elementare. Tutto nasce da un progetto di Sergio Turrini e realizzato da Domenico Chiarini, Ernani Maccagnani, Fortunato Pancaldi e Sergio Salsini. La cultura dialettale è importante per i ragazzi che si cimentano nella parlata del passato. Domenico Chiarini Risponde Beppe Boni Sono sempre di più i ragazzi che conoscono il dialetto bolognese (ed emiliano romagnolo declinato nelle varie aree della regione). Il dialetto non è solo uno slang parlato nelle varie città ma contiene storia e cultura dei nostri padri e dei nostri nonni, crea complicità e vicinanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Ceccano si è svolta la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali, con l'evento "Voci dal dialetto ceccanese" presso il Centro Anziani.

