il cuore del bambino bruciato in ospedale shock in italia la reazione della mamma

In Italia si è verificato un fatto che ha sconvolto il paese. Un bambino è morto dopo essere stato sottoposto a un trapianto e il suo corpo ha subito gravi danni durante il ricovero. La mamma del bambino ha espresso tutto il suo dolore e la sua rabbia, chiedendosi come sia possibile una simile tragedia. La vicenda mette in discussione le procedure e la sicurezza nel reparto di chirurgia pediatrica. La sanità italiana dovrà fare chiarezza su quanto accaduto e sul perché si sia arrivati a questa situazione.

Una vicenda che scuote il mondo della sanità italiana e apre interrogativi profondi sulla gestione dei trapianti pediatrici. All’ ospedale Monaldi di Napoli, un bambino di appena due anni e mezzo è ricoverato in condizioni gravissime in terapia intensiva, mentre la magistratura indaga su quello che potrebbe configurarsi come un drammatico errore nel trasporto di un organo vitale. Secondo quanto denunciato, il cuore destinato al trapianto sarebbe arrivato a Napoli in condizioni compromesse, danneggiato dal ghiaccio secco utilizzato per il trasferimento da Bolzano al capoluogo campano. Un dettaglio tecnico che ora assume un peso enorme: il cuore, che avrebbe dovuto rappresentare la speranza di una nuova vita, sarebbe stato “bruciato” dal sistema di conservazione impiegato durante il viaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un bambino di 2 anni e 3 mesi di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore, ma il percorso non è stato semplice.

La direzione dell’ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” durante un trapianto pediatrico.

Argomenti discussi: Il cuore danneggiato nel trasporto, il trapianto del bambino che salta. La disperazione di due mamme, a Bolzano e Napoli; Il caso del cuore bruciato trapiantato a un bimbo di 2 anni, tre inchieste tra Napoli e Bolzano: sospesi due chirurghi; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; La casa del cuore del bambino è sempre più vicina: tutto esaurito al concerto di Brianza per il Cuore.

