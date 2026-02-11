Jesse Marsch, il commissario tecnico del Canada, si è raccontato a Coverciano. Durante la lezione, ha ricordato con affetto come da bambino si fosse innamorato del gioco del Milan. Ha parlato delle sue radici e di come il calcio italiano abbia influenzato la sua crescita.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Coverciano una lezione davvero speciale. L'attuale Commissario Tecnico del Canada (avversario dell'Italia in caso di qualificazione ai prossimi Mondiali) Jesse Marsch ha tenuto una lectio magistralis che ha coinvolto gli allievi dei corsi per data analyst, allenatore UEFA A e osservatore. Ai canali della FIGC, l'allenatore statunitense ha parlato anche del Milan e della passione che aveva da piccolo per il gioco dei rossoneri. Ecco, dunque, le sue parole. "Quando ero piccolo guardavo con passione il calcio italiano e mi sono innamorato del gioco del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il CT del Canada Marsch: “Da piccolo mi sono innamorato del gioco del Milan”

Approfondimenti su Milan Canada

Il ct del Canada Jesse Marsch, ex allenatore di Nkunku ai tempi del Lipsia, ha commentato le recenti prestazioni dell’attaccante del Milan.

Jesse Marsch, commissario tecnico della nazionale canadese, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro di David e sui progetti del Milan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milan Canada

Argomenti discussi: A Coverciano la lezione plenaria del Ct del Canada, Jesse Marsch: Un onore e un privilegio essere qui; Marsch (CT Canada): Spero che arrivi l'Italia al Mondiale. Nella gara a Toronto potremmo giocare con meno tifosi nostri; Curling, pentola bollente. Ricorso contro il ct papà; Regragui presenta le proprie dimissioni da ct: il Marocco riflette.

Il ct del Canada: Da piccolo mi sono innamorato del Milan. Contro l'Italia a Toronto? Giocheremmo in trasfertaJesse Marsch, commissario tecnico del Canada, si è così espresso ai canali della Figc dopo l'ospitata a Coverciano: Quando ero piccolo (Marsch è un classe ... milannews.it

Il CT del Canada a sorpresa: Sono un tifoso del Pisa, poi esalta Jonathan DavidIl Commissario Tecnico del Canada Jesse Marsch parlando di Serie A e di Jonathan David della Juventus ha svelato di avere un debole per il Pisa: Amo i colori nerazzurri. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it

#Marsch (CT #Canada): “Spero che arrivi l’ #Italia al Mondiale. Nella gara a Toronto potremmo giocare con meno tifosi nostri” x.com

Canada, Marsch: "Da piccolo seguivo tantissimo il calcio italiano: ero innamorato del gioco del Milan" #MilanPress - facebook.com facebook