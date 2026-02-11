Il consigliere Mps e dirigente Mef Stefano Di Stefano si dimette dopo l’inchiesta per insider trading

Stefano Di Stefano, consigliere di Monte dei Paschi di Siena e dirigente del Mef, si dimette dopo l’inchiesta per insider trading. La decisione arriva poche ore dopo la notizia delle indagini a suo carico. Di Stefano ha lasciato il suo incarico “per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini”, secondo quanto riportato dalla banca. La vicenda crea tensione nel mondo finanziario e mette sotto pressione l’intera istituzione.

Le dimissioni erano attese e sono arrivate. Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente di Monte dei Paschi di Siena e componente del comitato rischi e sostenibilità, ha lasciato il consiglio di amministrazione della banca senese “per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico”, come comunica Mps in una nota. L’istituto, preso atto della decisione, ha ringraziato il consigliere per l’attività svolta in questi anni. Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è indagato dalla Procura di Milano per insider trading su titoli Mps e Mediobanca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stefano Di Stefano si dimette dalla sua carica nel consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena.

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di Mps.

