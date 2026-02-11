Il Como batte il Napoli alla battaglia dei rigori | è semifinale di Coppa Italia

Il Como ha sconfitto il Napoli ai rigori e si è qualificato per la semifinale di Coppa Italia. La partita si è conclusa dopo una lunga serie di tiri dal dischetto, con 15 rigori calciati e tanta tensione. La pioggia battente non ha fermato i giocatori, che hanno dato il massimo in un match molto combattuto. Ora il Como si prepara a un altro passo importante in questa competizione.

Como, 10 febbraio 2026 – Sotto una pioggia battente il Como conquista la semifinale di Coppa Italia, battendo il Napoli dopo ben 15 rigori, dopo una lotteria piena di emozioni. I lariani tornano a giocare una semifinale di Coppa Italia, dopo quella giocata nel 1986 contro la Sampdoria. Il tempo regolamentare era finito 1-1, dopo il rigore segnato da Baturina e il pareggio in contropiede di Vergara. E' stata una partita aspra, giocata soprattutto nel primo tempo dai lariani, che però si sono lasciati sorprendere a inizio ripresa. Fabregas decide di giocare senza centravanti, con un attacco tutto fantasia, con Paz, Baturina e l'esperienza di Roberto Sergi in mediana dal primo minuto.

