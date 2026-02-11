La cantante americana Doechii ha confermato di essere fidanzata. Lo ha fatto con una frase semplice, senza troppi giri di parole, sui social. La notizia ha fatto il giro del web, lasciando i fan sorpresi e felici. È il primo passo ufficiale del suo coming out, che molti attendevano da tempo. La cantante ha scelto di condividere questa parte della sua vita, lasciando trasparire sincerità e coraggio.

Il 2025 segna un passaggio decisivo nella carriera di Doechii, protagonista di una stagione di riconoscimenti che ne ha consolidato la presenza nella scena musicale internazionale. Nel corso dell’anno, l’artista ha ottenuto risultati di rilievo tra classifiche e premi, mentre nelle ultime ore ha reso pubblico anche un aspetto personale: il coming out ufficiale, confermato da un aggiornamento sui social. Tra i traguardi citati nelle cronache di settore, il singolo Anxiety è stato premiato ai Grammy come miglior video musicale dell’anno. Billboard l’ha inoltre indicata come donna dell’anno e, ai Bet Awards, è arrivato un ulteriore riconoscimento che ha completato una serie di successi ravvicinati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il coming out della cantante è ufficiale: "Ho una fidanzata segreta"

La cantante ha fatto coming out, confermando di essere lesbica e di aver avuto una fidanzata segreta.

