Il Cio vieta il casco commemorativo Heraskevych | Una decisione che mi spezza il cuore

Il Comitato olimpico internazionale ha vietato ai atleti di indossare caschi commemorativi durante le cerimonie ufficiali. La decisione ha scatenato la reazione di Oleksii Heraskevych, il portabandiera ucraino, che si è detto profondamente ferito. «Mi spezza il cuore vedere questa regola», ha scritto sui social, sottolineando come per lui il casco fosse un simbolo di memoria e rispetto. La decisione ha suscitato molte polemiche tra gli atleti, che vedono in questa scelta una limitazione alla libertà di esprimere il proprio dolore

Il messaggio del portabandiera ucraino: «Una decisione che mi spezza il cuore». «Una decisione straziante che mi spezza il cuore». Con queste parole Vladyslav Heraskevych, skeletonista e uno dei portabandiera dell’Ucraina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha raccontato sui social la scelta del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) di impedirgli di gareggiare con un casco personalizzato dedicato agli atleti ucraini morti nella guerra contro la Russia. Secondo quanto riferito dallo stesso Heraskevych, il Cio avrebbe vietato l’utilizzo del casco sia nelle sessioni ufficiali di allenamento sia in gara, dopo che era stato indossato nelle prime prove sulla pista olimpica. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Il Cio vieta il casco commemorativo, Heraskevych: «Una decisione che mi spezza il cuore» Approfondimenti su Cio Heraskevych Casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra vietato allo skeletonista Heraskevych: “Mi spezza il cuore”. Il Cio: “Potrà portare il lutto al braccio” Heraskevych si rifiuta di indossare il casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra. Olimpiadi, il divieto del Cio a Heraskevych: “No al casco commemorativo per gli atleti ucraini caduti” Il Cio ha vietato a Heraskevych di indossare un casco commemorativo durante le Olimpiadi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cio Heraskevych Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Cio vieta ad atleta ucraino il casco per i caduti; Skeletonista Heraskevych, 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'; Olimpiadi invernali, il doppio standard del Cio: vieta all'atleta di Kiev di gareggiare con il casco degli sportivi ucraini uccisi ma non interviene per la bandiera russa di Roland Fischnaller; Olimpiadi e Politica: il CIO vieta il casco con atleti ucraini uccisi in guerra. Il Cio vieta il casco commemorativo, Heraskevych: «Una decisione che mi spezza il cuore»«Una decisione straziante che mi spezza il cuore». Con queste parole Vladyslav Heraskevych, skeletonista e uno dei portabandiera ... 361magazine.com Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini uccisi, Heraskevych: lo indosserò comunqueIl CIO ha detto no: lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych non potrà gareggiare a Milano-Cortina 2026 con il casco della memoria, su cui erano raffigurati i volti di alcuni dei tanti atleti ... rainews.it "CASCHI CADUTI..." «Questo casco mostra i ritratti dei nostri atleti uccisi dalla Russia», l'omaggio di un atleta ai caduti è un caso olimpico: «Il Cio me lo vieta». Zelensky commenta: «Ricorda al mondo il prezzo della lotta» CorriereDellaSera. #blob ore 20 Rai3 x.com Il #Cio vieta all’#Ucraina il casco commemorativo degli atleti uccisi in guerra: “è propaganda politica” L’atleta ucraino di skeleton #Heraskevych voleva usare un “casco della memoria” con le foto dei morti in guerra. Il Cio lo autorizza al contentino della fascia n - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.