Il chiavistello forzato la scala bruciata le poltrone rovesciate | l' orrore di Crans-Montana nelle foto scattate dopo il rogo

Hanno trovato il locale distrutto, con il chiavistello forzato e le scale bruciate. Le foto che girano mostrano poltrone rovesciate e segni evidenti di un incendio violento. È stato un capodanno tragico in Svizzera, dove 41 persone hanno perso la vita in un locale di Crans-Montana. Le immagini raccontano l’orrore di quella notte, rendendo ancora più chiara la violenza dell’incendio e le conseguenze di un gesto che ha sconvolto tutti.

Sui tavoli le bottiglie di champagne annerite dal fumo sono ancora nei secchielli. In un'immagine si vede in primo piano un telefonino ancora collegato al filo che lo stava caricando. In un'altra spicca il bianco di una scarpa in mezzo a tutto il resto indefinito e scuro. Negli angoli più devastati dal fuoco non c'è distinzione fra muro, mensole, divani, sedie, oggetti vari: tutto nero come il fumo denso che quella notte invase l'aria di Crans Montana e i polmoni di chi aspettava l'anno nuovo al Constellation. Nel faldone numero 6 del nuovo dossier sulla strage di Crans ci sono 40 fotografie scattate dagli inquirenti nei giorni 1 e 2 gennaio.

