Il centrosinistra si schiera coi municipi | Un colpo di mano

Il centrosinistra attacca duramente la giunta Cal, definendo il loro gesto come un vero e proprio colpo di mano. Sui social e nelle dichiarazioni ufficiali, i rappresentanti di partito non nascondono il loro sdegno, parlando di un ritorno a metodi vecchi e poco trasparenti. La polemica si infiamma mentre si aspetta una risposta dalla maggioranza.

Sdegno del centrosinistra a tutti i livelli "per il colpo di mano di Cal". "Anno nuovo, modus operandi vecchio. Il centrodestra non si smentisce: a chi guida la Regione e il Governo non interessa nulla del territorio né delle istanze sollevate dagli amministratori. Così, in silenzio e di nascosto, approvano il progetto definitivo della Tratta D – attacca Lorenzo Sala, segretario provinciale del Pd di Monza e Brianza –. Modi e forme che certificano il loro senso delle istituzioni e l’assenza di vergogna nel portare avanti un progetto che travolgerà ulteriormente l’ ambiente e il suo ecosistema. Impressiona come, in un periodo in cui si dice che le risorse manchino, si trovino invece milioni, anzi miliardi, per un’opera che il territorio e i Comuni in primis non vogliono". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

