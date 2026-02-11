Il centrosinistra si schiera coi municipi | Un colpo di mano
Il centrosinistra attacca duramente la giunta Cal, definendo il loro gesto come un vero e proprio colpo di mano. Sui social e nelle dichiarazioni ufficiali, i rappresentanti di partito non nascondono il loro sdegno, parlando di un ritorno a metodi vecchi e poco trasparenti. La polemica si infiamma mentre si aspetta una risposta dalla maggioranza.
Sdegno del centrosinistra a tutti i livelli "per il colpo di mano di Cal". "Anno nuovo, modus operandi vecchio. Il centrodestra non si smentisce: a chi guida la Regione e il Governo non interessa nulla del territorio né delle istanze sollevate dagli amministratori. Così, in silenzio e di nascosto, approvano il progetto definitivo della Tratta D – attacca Lorenzo Sala, segretario provinciale del Pd di Monza e Brianza –. Modi e forme che certificano il loro senso delle istituzioni e l’assenza di vergogna nel portare avanti un progetto che travolgerà ulteriormente l’ ambiente e il suo ecosistema. Impressiona come, in un periodo in cui si dice che le risorse manchino, si trovino invece milioni, anzi miliardi, per un’opera che il territorio e i Comuni in primis non vogliono". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Cal Metropoli
Il centrosinistra si schiera con Carnevali
Il centrosinistra ha deciso di sostenere ufficialmente Carnevali alle prossime elezioni provinciali di secondo livello, che si terranno a metà marzo.
Due modelle coi vestiti attaccati sfilano in passerella mano nella mano: il significato
Le modelle hanno sfilato in passerella tenendosi per mano, indossando vestiti che sembravano intrecciati tra loro.
Ultime notizie su Cal Metropoli
Argomenti discussi: Il centrosinistra si schiera coi municipi: Un colpo di mano; 'Moncalieri più di prima' si schiera con Lorenzo Mauro e il centrosinistra; Moncalieri più di prima si schiera con Lorenzo Mauro e il centrosinistra; Ore cruciali per le scelte di Vannacci per Arezzo, Agnelli della Lega: Una reciproca liberazione.
Il centrosinistra si schiera coi municipi: Un colpo di manoSdegno del centrosinistra a tutti i livelli per il colpo di mano di Cal. Anno nuovo, modus operandi vecchio. Il centrodestra non si smentisce: a chi guida la Regione e il Governo non interessa null ... ilgiorno.it
Moncalieri più di prima si schiera con Lorenzo Mauro e il centrosinistraPresentata la lista civica guidata dall'assessora uscente Alessandra Borello. Il centrodestra ancora in attesa di ufficializzare il candidato sindaco ... torinoggi.it
"Moncalieri più di prima" si schiera con Lorenzo Mauro e il centrosinistra x.com
Ecco la prima di oggi de Il Tempo @iltempoquotidiano NON ELLY MA GABRIELLI - L’ex capo della Polizia Franco Gabrielli scalda i muscoli per diventare leader del centrosinistra. Nonostante la clamorosa gaffe sul caso Ramy, quando attaccò i carabinieri, ad - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.