Lo Studio Ghibli porta il Castello errante di Howl verso nuove avventure. Dopo aver affascinato milioni di spettatori, il film si prepara a raccontare una storia inedita, ampliando così il suo universo. La casa di produzione giapponese annuncia che ci sarà una nuova strada narrativa, senza svelare ancora i dettagli, ma promettendo sorprese per i fan.

Il castello errante di Howl continua a muoversi, verso nuove avventure e storie a quanto pare, dato che oggi trova una nuova strada per raccontarsi grazie allo Studio Ghibli. Studio Ghibli annuncia una nuova storia ambientata nell'universo di Il castello errante di Howl, distribuita attraverso un inedito formato narrativo esclusivo del Ghibli Park. Un ritorno raro e prezioso per uno dei mondi più amati dell'animazione giapponese. Un nuovo racconto per Howl A più di vent'anni dall'uscita del film diretto da Hayao Miyazaki nel 2004, Il castello errante di Howl è pronto a espandere il proprio immaginario con una storia completamente nuova. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Castello errante di Howl, Studio Ghibli espande il suo universo con una nuova storia inedita

Approfondimenti su Castello errante di Howl

Lo Studio Ghibli torna a incantare con una proiezione speciale del sequel di Il mio vicino Totoro, introdotto dal magico Gattobus.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Castello errante di Howl

Argomenti discussi: Conan il ragazzo del futuro – 45° TV Anniversary; La serie di Miyazaki che se la gioca con i suoi film più belli; I 5 parchi a tema anime e manga più belli del Giappone; San Valentino in streaming: cosa guardare con i bambini per fascia d'età.

Il Castello errante di Howl, Studio Ghibli espande il suo universo con una nuova storia ineditaIl castello errante di Howl continua a muoversi, verso nuove avventure e storie a quanto pare, dato che oggi trova una nuova strada per raccontarsi grazie allo Studio Ghibli. movieplayer.it

Il Castello Errante di Howl, Ghibli lancia il calendario perpetuo in edizione limitata: quanto costa e dove trovarloLo Studio Ghibli ha annunciato l'uscita dei suoi calendari anime del 2026, lasciando i fan col fiato sospeso. L'attesa è finita con il calendario perpetuo de Il Castello Errante di Howl, finalmente ... comingsoon.it

Una domenica pomeriggio dedicata allo Studio Ghibli, un'occasione per lasciarsi alle spalle la quotidianità caotica ed entrare negli universi magici e preziosi di queste favole. Ricomincio dall'inizio, con Nausicaä della Valle del Vento. Voi li avete visti tutti Qu - facebook.com facebook