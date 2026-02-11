Il caso dimensionamento scolastico i sindacati uniti in prima linea | Territori ignorati | saremo la loro voce

I sindacati uniti protestano contro il modo in cui vengono gestiti i tagli alle scuole nei territori. Ritengono che le comunità locali siano state lasciate fuori dal processo decisionale e ora si trovano a dover affrontare decisioni che le riguardano senza poter contribuire. In molte zone, le scuole rischiano chiusure o riduzioni di servizi senza coinvolgimento diretto dei cittadini. I rappresentanti dei lavoratori chiedono più attenzione e un confronto reale con le istituzioni, perché le decisioni devono rispettare le esigenze di chi vive e lavora lì.

La denuncia congiunta Caterina Corsaro Cisl Scuola Umbria, Moira Rosi Flc Cgil Umbria, Loretta D'Aprile Uil Scuola Umbria "A quei territori - hanno spiegato i rappresentanti sindacali - offriremo il nostro sostegno, dopo aver effettuato un'analisi legale dei documenti presentati per il ricorso, valutando un possibile intervento a favore di quel diritto che è stato negato. In attesa dell'esito del ricorso presentato al Presidente della Repubblica questo non sarà il nostro ultimo obiettivo: vigileremo e continueremo ad essere voce dei lavoratori, delle loro scuole, dei loro territori".

