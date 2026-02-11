“Il caso di Alessandro e Maria” al Teatro Serra eterno Gaber

Questa sera al Teatro Serra di Napoli va in scena “Il caso di Alessandro e Maria”. Giacomo Casaula e Laura Cascio portano in teatro una storia già nota, con Andrea Barone alle tastiere. La rappresentazione ripercorre una vicenda che ha già avuto luogo, ma questa volta con una nuova finitura. La sala si riempie di pubblico che segue con attenzione ogni dettaglio della curiosa replica.

Giacomo Casaula e Laura Cascio, con Andrea Barone alle tastiere, protagonisti al Teatro Serra di Napoli, con “Il caso di Alessandro e Maria-Curiosa replica di una storia che ha già avuto luogo”. Una commedia di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Dal 20 al 22 febbraio a Fuorigrotta, Via Diocleziano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il teatro di Bomporto apre la stagione 20252026 con un omaggio a Giorgio Gaber, attraverso lo spettacolo “Ma per fortuna che c’era il Gaber” di e con Gioele Dix.

