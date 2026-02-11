Tre dipendenti dell'obitorio dell'ospedale Cervello di Palermo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione. Avrebbero favorito alcune imprese funebri in cambio di soldi, aiutandole a ottenere più facilmente i lavori. La polizia ha eseguito le misure questa mattina, proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’illecito sistema.

Eseguiti tre arresti domiciliari a Palermo, dove dipendenti della camera mortuaria dell’ospedale “Cervello” sono stati accusati di associazione a delinquere e corruzione. Le misure cautelari sono state applicate l’11 febbraio 2026, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, che ha portato alla luce un sistema di accordi illeciti con imprese funebri locali. Le indagini della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal personale della Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Palermo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso dei dipendenti dell'obitorio arrestati a Palermo per corruzione, così favorivano le imprese funebri

Approfondimenti su Palermo Obitorio

Un'indagine giudiziaria ha svelato un sistema di corruzione e concussione all’interno dell’obitorio del Policlinico di Palermo, con richieste insensate per la restituzione delle salme.

Un’indagine della Procura di Palermo ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone coinvolte in un presunto sistema di corruzione e affari illeciti presso l’obitorio del Policlinico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Palermo Obitorio

Argomenti discussi: Garante privacy: illecito il controllo dello stile di guida dei lavoratori; Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti; Collegio Consultivo Tecnico e dipendenti pubblici: come va trattato il compenso; Il modico valore del regalo non salva il dipendente pubblico dal reato di corruzione.

Sole 365, scoppia il caso stipendi: i sindacati mettono in mora il colosso dei supermercatiI sindacati di categoria Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno infatti rotto gli indugi, notificando un atto di diffida e messa in mora nei confronti dell’azienda. cronachedellacampania.it

Bonus dipendenti 2026: come calcolare il limite di esenzioneAnche per il 2026, quindi, sono tre le cifre limite che lavoratrici e lavoratori devono considerare in base a diverse condizioni: ? 5.000 euro per il bonus affitto destinato ai neoassunti che si sono ... adnkronos.com

Salve, per caso c'è qualcuno che cerca un ragioniere con 16 anni di esperienza, su Palermo e provincia Ovviamente in presenza. Grazie. - facebook.com facebook