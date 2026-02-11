Il Carnevale di Fano si svolge quest’anno in modo diverso dal solito. Invece di carri colorati e sfilate in strada, le feste si spostano nelle sale del teatro. Qui, tra balli, musica e qualche trasgressione, si riuniscono amici e famiglie per vivere un clima di festa intima e raffinata. La tradizione si rinnova tra spettacoli e incontri, lontano dal caos delle manifestazioni pubbliche.

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 11 febbraio 2026 - C’è un Carnevale che non passa dai carri né dal getto, ma dalle sale illuminate, dai palchi addobbati, dalle tavole imbandite fino all’alba, tra eleganza, musica e rituali sociali condivisi. È il Carnevale che viveva – e in parte vive ancora – dentro il Teatro della Fortuna. A raccontarlo è Enrico Tosi, storico del Carnevale di Fano, autore di due volumi che ne hanno ricostruito origini, maschere e significati, scavando tra archivi, cronache e memorie dimenticate. UN MICROCOSMO CITTADINO. «Il Teatro della Fortuna non è mai stato solo un luogo di spettacolo – spiega Tosi – ma uno spazio sociale, un microcosmo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Carnevale di Fano al Teatro, tra balli e trasgressioni nel racconto dello storico Tosi

