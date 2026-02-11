Il Carnevale dei bambini colora Capranica | merenda musica e tanta animazione

A Capranica il Carnevale prende vita con una giornata dedicata ai più piccoli. Il giovedì grasso, il 12 febbraio, si anima di colori, musica e giochi. Le strade si riempiono di bambini in maschera che ridono e si divertono, mentre gli adulti li accompagnano tra merende e animazione. È una festa semplice, ma piena di energia e allegria, pensata per far vivere a tutti momenti di spensieratezza.

Il 12 febbraio, in occasione del giovedì grasso, a Capranica è organizzata una festa dedicata ai più piccoli: maschere, musica e tanta allegria per rendere anche i bambini i protagonisti di questo Carnevale. La festa è organizzata nel palazzetto Rosa Simeoni, dalle ore 16.

