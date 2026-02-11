Gian Piero Gasperini continua a dividere i tifosi della Roma. La sua stagione si sta rivelando positiva, ma il suo carattere duro torna a far parlare di sé. Un episodio del passato di Guzman mette in luce quanto il tecnico possa essere diretto e deciso anche fuori dal campo. La squadra, nonostante le polemiche, sembra comunque crescere sotto la sua guida.

Gian Piero Gasperini sta vivendo una stagione di crescita importante con la Roma, ma non mancano le polemiche sul suo carattere. Sbuca un aneddoto dal passato. Personaggio controverso è riuscito a dividere il pubblico e a creare polemiche sotto diversi punti di vista. Oggi vi raccontiamo un episodio che in pochi conoscono. (ANSA) Calciomercato.it Chi segue dagli albori la carriera del tecnico sa bene che il suo inizio è arrivato nella Primavera della Juventus, dove aveva già dimostrato di avere tutti i crismi per diventare un grande e allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il caratteraccio di Gasperini e un episodio che sbuca dal passato, il racconto di Guzman

Approfondimenti su Gasperini Roma

Il 27 gennaio rappresenta un’occasione per ricordare le atrocità del passato, attraverso testimonianze e visite ai luoghi simbolo della persecuzione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gasperini Roma

Argomenti discussi: Interviste | RANIERI: I Friedkin stanno pensando al ritorno di Totti in società. Gasperini strillerebbe a tutti.

Gasperini: Il rigore di Genoa-Napoli? Il calcio non lo si può ridurre al rubacchiare un rigore o un cartellinoGian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Cagliari, molto significativa per la zona Champions. ilnapolista.it

Gasperini, cosa c'è dietro la rabbia del tecnico della Roma: il mercato, il rapporto con Massara e le prospettive futureIl silenzio di Gasperini ha fatto rumore. Ha preferito non parlare ieri dopo la vittoria contro il Lecce per evitare domande di mercato, ma se ne parlerà oggi nel vertice di mercato a Trigoria. Ryan ... ilmessaggero.it