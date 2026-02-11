Il campione australiano di snowboard ha ricreato il celebre balletto di Love Actually La giusta carica verso l' oro olimpico a Milano Cortina 2026
Il campione australiano di snowboard ha deciso di sorprendere tutti ricreando il famoso balletto di
A lla quarta Olimpiade, forse, ci si potrebbe un po’ abituare a indossare i colori del proprio Paese ogni giorno. Beh, questo non vale assolutamente per il campione del mondo australiano di snowboard, Scotty James. Il re dell’ halfpipe e dei trick rivoluzionari su tavola è stato semplicemente iconico nel video diventato virale sui social: l’atleta – sorriso sgargiante e tuta coi i colori dell’Australia – ha preso in prestito l’iconica coreografia di Hugh Grant in Love Actually per esprimere tutto il suo entusiasmo e la sua carica verso la competizione olimpica di Milano Cortina 2026. James ha scritto sotto il post: « Love, actually, is the green and gold », un chiaro omaggio ai colori del suo Paese e al suo obiettivo in questa edizione: l’oro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
