Il campione australiano di snowboard ha deciso di sorprendere tutti ricreando il famoso balletto di

A lla quarta Olimpiade, forse, ci si potrebbe un po’ abituare a indossare i colori del proprio Paese ogni giorno. Beh, questo non vale assolutamente per il campione del mondo australiano di snowboard, Scotty James. Il re dell’ halfpipe e dei trick rivoluzionari su tavola è stato semplicemente iconico nel video diventato virale sui social: l’atleta – sorriso sgargiante e tuta coi i colori dell’Australia – ha preso in prestito l’iconica coreografia di Hugh Grant in Love Actually per esprimere tutto il suo entusiasmo e la sua carica verso la competizione olimpica di Milano Cortina 2026. James ha scritto sotto il post: « Love, actually, is the green and gold », un chiaro omaggio ai colori del suo Paese e al suo obiettivo in questa edizione: l’oro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il campione australiano di snowboard ha ricreato il celebre balletto di "Love Actually". La giusta carica verso l'oro olimpico a Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Johannes Høsflot Klæbo ha vinto il suo sesto oro olimpico nella skiathlon maschile a Milano Cortina 2026.

La campionessa ceca Ester Ledecká, nota per aver vinto l’oro olimpico sia nello sci che nello snowboard, si racconta senza filtri.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

