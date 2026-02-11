Il boss del Chelsea invia un messaggio ai giocatori dopo il pareggio per 2-2 del Leeds

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Leeds, il boss del Chelsea ha inviato un messaggio chiaro ai giocatori. L’allenatore Liam Rosenior ha sottolineato che bisogna evitare cali di concentrazione e momenti di “stacco”, soprattutto ora che l’occasione di entrare nei quarti si è sfumata. La squadra si aspettava di chiudere con una vittoria, invece si è fatta rimontare, e Rosenior non ha nascosto la delusione. Ora l’obiettivo è rialzarsi subito, senza perdere altro terreno in campionato.

2026-02-11 18:29:00 Il web non parla d’altro: I Blues hanno perso l’occasione di arrivare quarti. Il Chelsea deve evitare momenti di “stacco”, ha detto l’allenatore Liam Rosenior dopo aver ceduto il vantaggio per 2-0 nel pareggio per 2-2 di martedì contro il Leeds United. I Blues hanno perso l’occasione di arrivare quarti nella classifica della Premier League nonostante fossero apparsi in completo controllo contro gli uomini di Daniel Farke allo Stamford Bridge. La rete di Joao Pedro al 24? e un rigore di Cole Palmer hanno portato il Chelsea sulla buona strada per una vittoria che li avrebbe portati al quarto posto, con il Manchester United fermato all’1-1 dal West Ham nel successivo calcio d’inizio della serata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il boss del Chelsea invia un messaggio ai giocatori dopo il pareggio per 2-2 del Leeds Approfondimenti su Chelsea United Pedro “frustrato” per “un’occasione persa” per il Chelsea dopo il pareggio del Leeds Pedro si sfoga dopo il pareggio del Chelsea contro il Leeds. Emozioni contrastanti per Moyes dopo il pareggio del Leeds L’allenatore dell’Everton, David Moyes, ha espresso soddisfazione per il punto ottenuto contro il Leeds, evidenziando l’importanza di Thierno Barry, autore del suo quarto gol in cinque partite di Premier League. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Chelsea United Argomenti discussi: Che serata per il boss del Chelsea! I momenti VIRALI di Rosenior all’Arsenal; Conte and ex-Chelsea boss Maresca awarded by coaches in Italy; So chi sono – la fiducia di Bompastor resta alta nonostante il periodo difficile del Chelsea; Bompastor firma un nuovo contratto con il Chelsea fino al 2030. “#CONTE È SEMPRE ARRABBIATO, PROBABILMENTE NON FA SE**O A CASA!” “Andai in vacanza e avevo una chance per rinnovare con il Chelsea. Ma inviai un messaggio a Conte: “Boss, voglio sapere se conterai su di me la prossima stagione”. E lui mi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.