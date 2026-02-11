Il bonifico istantaneo ha favorito l’aumento delle truffe | in tanti al convegno promosso dalla banca

Oltre 200 persone si sono ritrovate al teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli per ascoltare le ultime novità sul tema delle truffe digitali. Il convegno, intitolato “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali”, è stato organizzato da RomagnaBanca con il supporto di Cassa Centrale Banca e il patrocinio del Comune. Durante l’incontro, si è parlato soprattutto di come il bonifico istantaneo abbia favorito l’aumento delle truffe online, un problema che preoccupa molti cittadini e professionisti del settore.

“I cybercriminali colpiscono anche il nostro cervello e le nostre emozioni”, ha spiegato Patricolo, fornendo una vera e propria cassetta degli attrezzi per difendersi Oltre 200 persone hanno partecipato al convegno ‘Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali’, promosso da RomagnaBanca in collaborazione con Cassa Centrale Banca e patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli, che si è svolto martedì 10 febbraio al teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. Una serata di interesse e partecipazione, dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle frodi digitali, un fenomeno purtroppo in continua crescita.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio con l’accusa di tentata estorsione.

