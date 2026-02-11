IGTC 12h Bathurst | Valentino Rossi cerca un nuovo podio Ferrari ci riprova in PRO

Questo weekend a Bathurst si corre la 12 Ore, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di motori. Valentino Rossi punta a conquistare un nuovo podio, mentre la Ferrari prova a salire di nuovo sul podio nella categoria PRO. La gara si preannuncia combattuta e ricca di emozioni, con i piloti pronti a darsi battaglia fin dalle prime ore.

Appuntamento oltremodo interessante questo weekend per tutti gli appassionati del motorsport con l’edizione 2026 della 12 Ore di Bathurst. Inizia dall’Australia la stagione dell’ Intercontinental GT Challenge, un evento da non perdere in una delle piste più impegnative e spettacolari al mondo. Sul Mt. Panorama, collina da cui prende il nome il difficile tracciato non permanente situato nel New South Wales, l’auto da battere è la BMW M4 GT3 ed il Team WRT. L’équipe di Vincent Vosse vinse lo scorso anno siglando una splendida doppietta, le due auto tedesche partono per confermarsi (nel 2026 debutta la versione EVO della M4 GT3, già in pista in tutto il mondo nel 2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

