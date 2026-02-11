Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez annunciano di essere pronti ad allargare la famiglia. Dopo la nascita di Clara Isabel, la coppia ha deciso di non aspettare oltre e si prepara ad avere un secondo figlio. La notizia circola tra amici e sui social, mentre loro confermano di essere felici e determinati.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, presto il secondo figlio. Dopo Clara Isabel la coppia non vuole più aspettare e punta. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, presto il secondo figlio. Dopo Clara Isabel la coppia non vuole più aspettare e punta al bis L’entusiasmo di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per la recente genitorialità non accenna a diminuire, anzi si trasforma già in un nuovo progetto di vita. Dopo la nascita della piccola Clara Isabel, avvenuta lo scorso 15 ottobre, l’ex ciclista ha rilasciato dichiarazioni importanti al settimanale Nuovo Tv, confermando la volontà di allargare la famiglia in tempi brevi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo Clara Isabel: “Pronti per il secondo figlio”

Approfondimenti su Ignazio Moser Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano di essere pronti ad allargare la famiglia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ignazio Moser Cecilia Rodriguez

Argomenti discussi: La nuova vita di Cecilia e Ignazio (dopo la nascita di Clara). Cosa fanno ora? Le immagini private; Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez genitori con la fecondazione in vitro: Siamo pronti per il secondo figlio; Ignazio Moser, addio alla TV e dolce annuncio: Ora il secondo figlio, la reazione di Cecilia Rodriguez; Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser, nuovi indizi sul futuro: la confessione che tutti aspettavano.

Ignazio Moser, addio alla TV e dolce annuncio: Ora il secondo figlio, la reazione di Cecilia RodriguezIl marito di Cecilia Rodriguez si è confessato in una lunga intervista, ammettendo la volontà di chiudere con il mondo dello spettacolo. Ecco i dettagli. libero.it

Moser e Cecilia Rodriguez, secondo figlio all'orizzonte e addio tvIgnazio Moser e Cecilia Rodriguez raccontano la gioia per la nascita di Clara Isabel e il desiderio di un secondo figlio ... corrieredellosport.it

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez intendono allargare la famiglia - facebook.com facebook