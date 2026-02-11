Pesaro ricorda Iginio Sersanti, il marinaio di Gabicce ucciso a 24 anni dai titini. Dopo quasi venti anni, i suoi resti sono stati ritrovati in una fossa comune nel 2008. Oggi, in occasione del Giorno del Ricordo, la città ha consegnato un riconoscimento alla memoria di Iginio, simbolo di una pagina dolorosa della storia italiana. La cerimonia ha riacceso le memorie di un ragazzo che, fino all’ultimo messaggio, aveva scritto a Anita: “Tornerò da te”.

Pesaro, 11 febbraio 2026 – È con il riconoscimento consegnato alla memoria di Iginio Sersanti, marinaio di Gabicce ucciso a soli 24 anni dai partigiani di Tito e i cui resti furono ritrovati nel 2008 in una fossa comune, che Pesaro ha deciso di celebrare il Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita per non dimenticare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La storia di Iginio e quella lettera d’amore ad Anita . Una cerimonia che si è tenuta ieri in Prefettura, in concomitanza con la seduta straordinaria del consiglio comunale dedicata proprio al Giorno del Ricordo, durante la quale è stata consegnata una medaglia commemorativa per Sersanti al pronipote Cristian, che ha raccontato la storia di Iginio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iginio, ucciso a 24 anni dai titini: “Cara Anita, tornerò da te”. Ritrovato in una fossa nel 2008

Approfondimenti su Iginio Sersanti

