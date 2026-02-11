Iannone e Munoz Morales sono più vicini che mai. Dopo aver trascorso del tempo insieme, lui sembra aver dimenticato Elodie, mentre lei ha deciso di voltare pagina. Le foto scattate di recente mostrano chiaramente che tra loro c’è un legame più forte, lasciando poco spazio ai dubbi.

Dalle parole caute alle immagini che non lasciano spazio a dubbi: tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales qualcosa sembra essere cambiato. Se fino a poche settimane fa si parlava di semplice conoscenza, oggi gli scatti rubati raccontano una complicità che va oltre le definizioni prudenti. E mentre i rispettivi capitoli sentimentali con Elodie e Raoul Bova sembrano ormai chiusi, per entrambi potrebbe essere arrivato davvero il momento di ricominciare. Rocio Munoz Morales continua a minimizzare le cose, ma con Iannone è amore: le foto lo dimostrano. Ospite a Domenica In, Rocio Munoz Morales aveva scelto la linea della discrezione, evitando di sbilanciarsi su Andrea Iannone. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Iannone e Rocio Munoz Morales inseparabili, lui dimentica Elodie e lei volta pagina: la FOTO

Recenti scatti mostrano Andrea Iannone insieme a Rocío Muñoz Morales, suscitando discussioni sulla sua situazione sentimentale.

Recenti fotografie pubblicate dal settimanale Chi mostrano Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme all’esterno di un hotel a 5 stelle in Franciacorta.

