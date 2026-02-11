Iannone e Rocio escono allo scoperto | baci e abbracci in pubblico
Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales non nascondono più il loro rapporto. Ieri sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci e abbracci in pubblico. La coppia ha deciso di mostrare il loro amore senza più timidezze, come mostrano le foto pubblicate da Diva e Donna.
Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales stanno insieme. La coppia ha deciso, finalmente, di uscire allo scoperto, come svelano le foto pubblicate da Diva e Donna. Scatti rubati che raccontano un week end d’amore fra abbracci e baci che confermano la love story fra il pilota di MotoGp e l’attrice spagnola. Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales: baci e abbracci in pubblico. Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono stati paparazzati insieme a Lugano, in Svizzera, dove risiede il pilota. Nelle immagini l’attrice spagnola sorride felice mentre il pilota la abbraccia e la bacia teneramente. Una foto che racconta una forte intimità e un legame destinato a crescere, tenuto sino ad oggi segreto. 🔗 Leggi su Dilei.it
