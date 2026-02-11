I volti del femminino sacro il workshop alla Libreria Esoterica il Sigillo

Alla Libreria Esoterica Il Sigillo si tiene un workshop dedicato alla femminilità e ai suoi simboli nascosti. Gli organizzatori invitano a scoprire i volti antichi della Dea Hekate, una figura che rappresenta il femminino sacro nelle tradizioni magiche. L’obiettivo è immergersi nei misteri delle antiche credenze e riscoprire un legame profondo con questa dea, che potrebbe riecheggiare nella memoria dell’anima. Iniziativa aperta a chi vuole esplorare i simboli e i ricordi più profondi della propria femmin

Riscopri la tua femminilità attraverso i volti occulti della Dea delle Maghe: Hekate. Immergiti nei misteri antichi che forse la tua anima sempiterna riconosce o ricorda.?????? Questo corso ti aiuterà a riconnetterti e a reintegrare aspetti della tua natura che forse lasciavi in disparte.Attraverso i sacri Misteri dell'Antica Grecia tra storia, mito ed intuizionirivelazioni, conoscerai i tre volti misterici della Dea e lascierai che essi ti guidino alla creazione del tuo sigillo personale per fissare ciò che hai imparato. Un'opportunità unica per trascorrere una giornata in compagnia di donne nella giornata a loro dedicata e reintegrare aspetti nascosti di cui forse nessuno ti aveva mai parlato.

