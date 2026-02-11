I violini Stravidari fatti con il legno della Val di Fiemme | c’è la conferma scientifica
La conferma arriva da uno studio scientifico: i violini di Antonio Stradivari sono stati realizzati con legno proveniente dalla Val di Fiemme, in Trentino. La notizia mette fine a anni di dubbi e conferma le origini di uno dei materiali più ricercati al mondo nella musica classica.
Roma, 11 febbraio 2026 – Il legno utilizzato da Antonio Stradivari per realizzare i suoi celebri violini proveniva davvero dalle foreste alpine della Val di Fiemme, in Trentino. La conferma scientifica arriva da uno studio internazionale coordinato dall’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe). Il lavoro, che rappresenta la più estesa indagine dendrocronologica mai condotta sull’opera di Stradivari, certifica in modo definitivo quello che liutai e musicologi teorizzavano da tempo: all’origine della qualità sonora di strumenti considerati ancora oggi insuperabili c’è non solo il genio del maestro cremonese, ma anche la materia prima da lui selezionata con straordinaria attenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Val di Fiemme violini
Tour de Ski 2026, Klaebo domina la sprint tc della Val di Fiemme. Pellegrino in top ten
Il Tour de Ski 2026 si è aperto con la sprint in tecnica classica a Lago di Tesero, in Val di Fiemme.
La Val di Fiemme scalda i motori per il Tour de Ski
La Val di Fiemme si prepara ad accogliere la finale del Tour de Ski, in programma il 3 e 4 gennaio.
Ultime notizie su Val di Fiemme violini
Argomenti discussi: Stradivari: violini straordinari grazie agli abeti delle Alpi; Cultura, i violini di Stradivari straordinari grazie agli abeti delle Alpi; Non solo Stradivari, così l’investimento vibra sulle corde di violini leggendari; Cnr, violini Stradivari con abeti Val di Fiemme cresciuti al freddo.
Violini straordinari quelli di Stradivari grazie agli abeti della Val di FiemmeViolini straordinari quelli di Stradivari grazie agli abeti della Val di Fiemme. Una ricerca internazionale, coordinata dal Cnr-Ibe, ha analizzato 314 serie di anelli di accrescimento di 284 violini a ... ilnordestquotidiano.it
Cnr, violini Stradivari con abeti Val di Fiemme cresciuti al freddo(ANSA) - ROMA, 10 FEB - I violini di Antonio Stradivari devono la loro qualità non solo al genio del liutaio, ma anche al legno scelto con grande cura: abeti cresciuti in alta quota nelle foreste alpi ... msn.com
Negli abeti del Trentino il segreto dei violini di Stradivari - facebook.com facebook
Violini straordinari quelli di Stradivari grazie agli abeti della Val di Fiemme tinyurl.com/2np2ytx9 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.